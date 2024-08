“Divertidamente 2” chega aos palcos de Osasco com novas emoções e desafios adolescentes

O querido universo de “Divertidamente” ganha vida nos palcos de Osasco com a estreia de “Divertidamente 2 – No Teatro”, uma adaptação teatral que promete emocionar e divertir toda a família. O espetáculo será apresentado neste domingo (1º), às 16h, no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios).

Nesta nova aventura, o público acompanhará Riley, agora adolescente, enfrentando os desafios desta fase tão crucial do desenvolvimento. A sala de controle das emoções, cenário icônico do filme original, passa por uma grande transformação para acomodar novas e complexas emoções que surgem com a puberdade.

As emoções já conhecidas e amadas pelo público – Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza – se veem diante de um desafio inédito: a chegada de novos “inquilinos” emocionais. Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha se juntam ao elenco, trazendo uma dinâmica totalmente nova e desafiadora para o controle emocional de Riley.

Um dos grandes atrativos da peça são os figurinos, que reproduzem com fidelidade os personagens já queridos pelas crianças. Esta atenção aos detalhes promete transportar o público para dentro do mundo colorido e emocionante de Riley.

“Divertidamente 2 – No Teatro” não é apenas entretenimento, mas também uma oportunidade para pais e filhos explorarem juntos temas como crescimento, mudança e a complexidade das emoções humanas. A peça aborda de forma lúdica e sensível os desafios emocionais enfrentados pelos adolescentes, proporcionando um espaço para diálogo e compreensão entre gerações.

Os ingressos para esta jornada pelo mundo das emoções estão à venda no site Bilheteria Express.