Linhas municipais de Osasco testam ônibus elétricos

Dois ônibus elétricos começam a circular nas linhas municipais de Osasco a partir do dia 17 de setembro. Os novos veículos vão operar inicialmente em caráter experimental.

A novidade foi informada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos). “Mais saúde, mais proteção ambiental, menos poluição, mais sustentabilidade e modernização da nossa frota”, afirmou o prefeito de Osasco, em vídeo publicado nas redes sociais ontem (2).

Os veículos eletrificados são inéditos no município e contam com tecnologia desenvolvida pela empresa Plug.in Mobiltiy, de acordo com o “Diário do Transporte”.

