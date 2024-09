Catedral ao Extremo chega a Osasco com show especial que percorre o Brasil

Os fãs da banda Catedral podem se preparar para uma noite especial em Osasco. A turnê “Catedral ao Extremo”, que está rodando o Brasil desde julho de 2024, fará uma parada no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios), nesta sexta-feira (6), às 20h.

De acordo com Kim Motta, vocalista da banda, o show será uma verdadeira viagem pelas várias fases da Catedral, com um repertório vasto e cheio de surpresas. “Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, disse Kim.

A turnê, que teve início em Marabá/PA no dia 25 de julho, já passou por cidades como Belém, Manaus e Goiânia, e ainda vai alcançar outras importantes capitais e cidades brasileiras, incluindo Brasília, São Paulo, Nova Iguaçu, Recife, Boa Vista, Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís, Campina Grande, Teresina e Belo Horizonte.

“Queremos encerrar 2024 com chave de ouro e nada melhor do que celebrar cantando os maiores sucessos da banda”, acrescentou Kim.

Os ingressos para o show em Osasco estão à venda no site Bilheteria Express.