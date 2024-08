Murilo Couto traz sua ‘palestra comedy’ para Osasco nesta sexta-feira (30)

O comediante Murilo Couto apresenta em Osasco nesta sexta-feira (30), às 21h, o seu show “Murilo Coach – 7 passos para o Bilhão”. O show, que promete uma hilária sátira ao mundo das palestras motivacionais, será apresentado no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios).

Neste espetáculo, “Murilo Coach” apresenta uma versão exagerada e cômica dos palestrantes motivacionais. O show promete transformar “qualquer fracassado em um fracassado cheio de autoconfiança”, em uma divertida crítica à indústria do autoajuda e desenvolvimento pessoal.

Murilo, que além de comediante é youtuber, ator e até rapper nas horas vagas, utiliza sua versatilidade para criar uma performance que mistura humor com uma falsa palestra de autoconhecimento, transformação espiritual e desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. O espetáculo “7 passos para o Bilhão” não se propõe a ensinar nada, mas sim a fazer o público rir de verdade com situações absurdas e observações perspicazes sobre a cultura do coaching.

Há poucos ingressos à venda no site Bilheteria Express.