Filme “Tudo que Aprendemos Juntos” é exibido gratuitamente em Osasco nesta terça

O projeto Olho na Tela: o cinema vai aonde o público está, da Casaviva – cultural e ambiental, exibirá nesta terça-feira (10) o filme nacional “Tudo que Aprendemos Juntos” no auditório do campus da Anhanguera Osasco, localizado na Avenida dos Autonomistas, 1325, (em frente ao Shopping União).

A entrada é gratuita e aberta ao público, com sessões às 9h e 19h. Além disso, após as projeções serão realizados bate-papos com o público.

Inspirado na história real da criação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, o filme conta a trama da vida de Laerte dos Santos (Lázaro Ramos), um músico que após ser recusado na seleção para uma vaga na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) decide dar aulas de música em uma associação na comunidade de Heliópolis.

Aos poucos, o professor vai ganhando a simpatia dos alunos e entendendo sua relevância na vida dos estudantes e na favela. Em meio às dificuldades da docência e da violência do bairro, Laerte surpreende-se com o talento de Samuel, um adolescente que busca na música um espaço de liberdade e expressão.

“Tudo que aprendemos juntos” (2015) é um filme de Sérgio Machado e tem a participação de Elzio Vieira, Criolo, Fernanda de Freitas e Rappin’ Hood. A atriz osasquense Bruna de Oliveira interpreta a personagem Tati, uma violinista.

SERVIÇO

Tudo que Aprendemos Juntos

Quando: 10/09 – terça-feira às 9h e 19h

Onde: Anhanguera Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1325)

Entrada gratuita