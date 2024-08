São Paulo oferece 2,5 mil vagas em curso gratuito de Inteligência Artificial – Google Cloud

O Qualifica SP – Novo Emprego, programa do governo estadual, abre nesta quarta-feira (28) as inscrições para 2,5 mil vagas no curso de Inteligência Artificial (IA) – Google Cloud. A iniciativa é realizada em parceria com o Google Cloud e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT).

Oferecido de forma online e gratuita, o curso apresenta um panorama dos conceitos de inteligência artificial que vão desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade. Podem participar moradores do estado de São Paulo com mais de 18 anos.

São 50 horas de curso – divididas em três módulos –, que poderão ser realizadas durante um mês e meio e estão divididas em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e 8 horas de habilidades socioemocionais.

Ao concluírem a formação os estudantes serão convidados a participar da Job Fair – Feira de Oportunidades, evento com ofertas de estágio e emprego que será realizado em novembro.

Como se inscrever no curso gratuito de Inteligência Artificial

As inscrições devem ser feitas pelo site do programa Qualifica SP até 22 de setembro. Após se inscreverem, os candidatos realizarão testes classificatórios. Depois, a convocação ocorrerá por e-mail.