Gestão municipal de Osasco é premiada pela Uvesp

A gestão municipal de Osasco foi premiada com a Nota A no i-Gov em TI (Tecnologia da Informação), parte do prêmio Efetividade Pública Municipal. A cerimônia de premiação, realizada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) em parceria com a Unianchieta, ocorreu na quinta-feira (5) no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa de São Paulo.

O prefeito Rogério Lins, representando Osasco, recebeu a honraria, destacando a cidade como uma das apenas 20 entre os 645 municípios paulistas a alcançar a categoria “ouro” com Nota A em efetividade. “É motivo de muito orgulho representar a cidade. Essa premiação é fruto de muito trabalho e dedicação diária de nossos servidores em prol de nossa cidade e nossos munícipes,” afirmou Lins.

O reconhecimento premia a administração municipal pela modernização dos processos de trabalho, com ênfase na digitalização de serviços e atendimentos. Uma das iniciativas neste sentido foi na educação, que forneceu notebooks a 24 mil alunos e professores do 3º ao 5º anos do ensino fundamental, promovendo a inclusão digital e aprimorando o processo de aprendizagem.

O evento também homenageou 208 servidores públicos que se destacaram após completar um programa de formação continuada de 5 meses promovido pela Uvesp. A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais, incluindo o vice-governador Felício Ramuth, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Renato Martins Costa, e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, entre outros.