Deolane deixa prisão após dois dias de detenção em Recife

A influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, voltou à liberdade nesta sexta-feira (6) após uma curta, mas intensa passagem pelo sistema prisional de Pernambuco.

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles junto à Polícia Civil do estado, Bezerra foi liberada da Colônia Penal Feminina do Recife, popularmente conhecida como Bom Pastor, onde permaneceu por duas noites.

A detenção de Deolane, figura conhecida nas redes sociais por ostentar um estilo de vida luxuoso, estava relacionada a uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O contraste entre sua rotina habitual e as 48 horas passadas em uma das quatro unidades prisionais femininas consideradas modelo no país chamou a atenção do público e da mídia.

A Colônia Penal Feminina do Recife, onde Deolane esteve detida, é reconhecida por suas instalações e programas de ressocialização, diferenciando-se da realidade de muitos presídios brasileiros.

A liberação de Deolane Bezerra não significa o encerramento do caso. As autoridades continuam as investigações sobre as alegações que levaram à sua detenção inicial.

A equipe da influenciadora ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua liberação ou sobre os desdobramentos do caso.