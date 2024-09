Secretário de Itapevi escapa de emboscada armada

Na noite desta quinta-feira (5) em São Roque, interior de São Paulo, Marcos de Oliveira Anjos, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Itapevi foi vítima de uma emboscada ao chegar em sua chácara, sendo recebido por tiros disparados por dois indivíduos encapuzados.

Segundo informações apuradas pelo G1, câmeras de segurança capturaram o momento em que o secretário, ao tentar acessar o portão de sua residência, foi surpreendido pelos criminosos que emergiram de uma área de mata próxima. Apesar da tentativa de intercepção, Anjos conseguiu manobrar seu veículo e escapar, sendo perseguido brevemente pelos agressores a pé.

A Prefeitura de Itapevi, em comunicado oficial, confirmou que o ataque ocorreu na região de chácaras onde o secretário reside em São Roque. Os criminosos dispararam aproximadamente cinco tiros contra o automóvel de Anjos. Embora tenha sofrido ferimentos leves causados por estilhaços de vidro e escoriações na perna, o secretário encontra-se em bom estado de saúde.

Após o incidente, Anjos prestou depoimento às autoridades policiais, registrando um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Itapevi. Durante as investigações preliminares, foram apreendidas três cápsulas e dois projéteis de arma de fogo no local do atentado.