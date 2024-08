Governador Tarcisio inaugura nova Fatec em Itapevi nesta quinta-feira (29)

No tarde desta quinta-feira (29), o governador Tarcisio de Freitas inaugura oficialmente a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) Itapevi. O evento será realizado às 18h30 na Avenida Rubens Caramez, 1000, em Vila Aurora, e celebra o início das atividades da nova unidade, que contou com um investimento total de R$ 6,4 milhões do Governo do Estado, destinado à reforma do prédio, aquisição de mobiliário e equipamentos.

O convênio para a implantação da Fatec Itapevi foi assinado em fevereiro de 2022, determinando que a Prefeitura de Itapevi fosse responsável pela reforma do prédio, com repasse inicial de R$ 5 milhões do governo estadual. O Centro Paula Souza, por sua vez, cuidou do projeto pedagógico, da contratação de docentes e da infraestrutura necessária para o funcionamento dos cursos.

Localizada ao lado da Escola do Futuro do Suburbano, em um prédio cedido pela Prefeitura que antes abrigava o Cemeb Tarsila do Amaral, a Fatec Itapevi foi readequada e agora dispõe de seis salas de aula, biblioteca, centro acadêmico e dois laboratórios, todos acessíveis. A unidade atenderá 210 alunos matriculados no curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade, com aulas no período noturno.

O decreto de criação da Fatec Itapevi foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 12. No primeiro processo seletivo, foram registrados 209 inscritos para as 35 vagas do curso de Gestão da Qualidade, uma concorrência de 5,97 candidatos por vaga.