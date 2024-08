Câmara de Carapicuíba homenageia “Bala Loka”, estrela do BMX Freestyle nos Jogos Olímpicos de Paris

A Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou esta semana a Moção n° 32/2024, de autoria do Vereador Professor Ladenilson, prestando homenagem ao piloto de Ciclismo BMX Freestyle Gustavo Batista de Oliveira, conhecido como “Bala Loka”. A moção reconhece a participação do atleta nos Jogos Olímpicos de Paris, marcando um momento histórico para o esporte e para a cidade.

Gustavo “Bala Loka” Oliveira, nascido e criado em Carapicuíba, tem uma trajetória inspiradora no BMX Freestyle. Desde jovem, Gustavo demonstrou talento excepcional nas pistas, destacando-se em competições regionais e nacionais. Sua dedicação e habilidade logo o levaram a competições internacionais, onde continuou a impressionar com manobras audaciosas e técnica refinada.

O apelido “Bala Loka” surgiu ainda na adolescência, devido à velocidade e imprevisibilidade de suas manobras. Gustavo abraçou o nome artístico, que se tornou sua marca registrada no circuito do BMX.

Ao longo de sua carreira, “Bala Loka” acumulou diversas conquistas, incluindo títulos nacionais e pódios em competições internacionais. Sua persistência e evolução constante o levaram a ser selecionado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, onde o BMX Freestyle fez sua segunda aparição como modalidade olímpica. A participação do carapicuibano foi a primeira de um brasileiro na nova modalidade olímpica, tendo conquistado o 6º lugar.

O Vereador Professor Ladenilson, autor da moção, destacou a importância do atleta. “Esse carapicuíbano fez história nas Olimpíadas de Paris. Deu o sangue na estreia do Brasil no BMX Freestyle, chegou à final e ficou com o honroso sexto lugar na categoria. Um atleta do mais alto gabarito que fez muito gringo reconhecer seu talento”, exaltou.