iFood tem vagas de emprego abertas em Osasco

O iFood, líder de mercado em delivery online de comida, sediado em Osasco, está com vagas de emprego abertas. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de tecnologia, comercial, logística e comunicação.

Há vagas abertas para os cargos de:

Analista contábil sênior,

Analista de comunicação sênior,

Analista de consolidação contábil,

Analista de CRM pleno,

Analista de logística júnior,

Analista de logística pleno,

Analista de logística sênior,

Analista de planejamento comercial,

Consultor Hubspot sênior,

Engenheiro de dados especialista (afirmativa para mulheres),

Especialista em crédito e cobrança B2B,

Especialista em crédito e cobrança B2B crédito,

Especialista em Growth (para mulheres),

Especialista tributário,

Executivo de vendas externas,

Gerente de estratégias de recuperação de crédito,

Gerente jurídico regulatório (para mulheres),

Coordenador de planejamento comercial,

Executivo SDR Outbound,

Engenheiro de software back-end sênior,

Engenheiro de software sênior full stack

O cargo de Analista de logística júnior exige experiência em gestão de projetos e liderança de iniciativas operacionais, conhecimento em ferramentas de análise de dados, excelentes habilidades de comunicação e conhecimento em Excel ou Google Sheets.

Para a vaga de analista de planejamento comercial sênior é necessário experiência em análise de dados em ambientes de startup, proficiência em SQL e experiência com modelagem de dados, forte entendimento de negócios e capacidade de vincular análises de dados com objetivos estratégicos, habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar de forma independente e proativa e espírito hands-on com forte senso de responsabilidade e liderança.

Como se candidatar às vagas no iFood, em Osasco:

Para participar do processo seletivo do iFood, os interessados devem acessar o site de vagas da companhia, onde podem escolher o cargo desejado, fazer a inscrição online e obter mais informações sobre as oportunidades.