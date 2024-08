Teatro: “Mary Stuart” traz duelo real ao palco de Barueri

O Teatro Barueri Praça das Artes será palco de um embate real neste fim de semana, com a apresentação da peça “Mary Stuart”. O espetáculo, que estreia no sábado (31) às 21h e tem segunda sessão no domingo (1º) às 18h, promete transportar o público para os bastidores da famosa rivalidade entre Mary Stuart, rainha da Escócia, e Elizabeth I, rainha da Inglaterra.

Sob a direção do premiado Nelson Baskerville, a montagem traz uma versão moderna e acessível da obra clássica de Friedrich Schiller, adaptada por Robert Icke e traduzida por Ricardo Lísias. O elenco de peso é liderado por Virginia Cavendish no papel de Mary Stuart, enquanto Ana Cecília Costa e Ana Abbott se alternam na interpretação de Elizabeth I.

A trama mergulha nas intrigas políticas e pessoais que cercaram as duas monarcas, explorando temas como traição, violência e os mecanismos de manutenção do poder. O espetáculo promete uma experiência intensa, combinando atuações marcantes com uma produção visual impactante, incluindo cenografia de Marisa Bentivegna e videomapping de André Grynwask e Pri Argoud.

“Mary Stuart” chega a Barueri como parte de uma temporada de circulação viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.

Os ingressos já à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Barueri Praça das Artes fica na R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.