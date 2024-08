Nova lei de zoneamento é tema de audiências públicas em Osasco

Nos dias 31 de agosto, às 10h, e 5 de setembro, às 18h30, a Câmara Municipal de Osasco realizará duas audiências públicas para debater a nova Lei de Zoneamento do município.

Os encontros serão feitos no Plenário Tiradentes e abertos ao público. A população também poderá participar online, encaminhando perguntas e sugestões pelo site oficial da Câmara.

O projeto para a atualização da Lei de Zoneamento é de iniciativa do Executivo, que também realizou consultas públicas para a coleta de sugestões. A lei é um instrumento que determina, por exemplo, como cada bairro deve contribuir para o melhor funcionamento da cidade.

Alterações na Lei do Plano Diretor de Osasco também serão discutidas nos encontros.

As audiências públicas também serão transmitidas ao pela TV Câmara Osasco no canal 3 da operadora de TV a cabo MegaBit Telecom, bem como pelo site da Câmara ou pelo canal da TV no YouTube.