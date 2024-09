Incêndio atinge área de mata ao lado da estação Antônio João, em Barueri

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata, ao lado da estação de trem Antônio João, em Barueri, no final da tarde deste domingo (8).

Em vídeos enviados ao Visão Oeste é possível ver as chamas se alastrando e uma grande nuvem de fumaça tomando conta do céu no entorno, por volta das 19h15.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou algumas viaturas ao local para conter o fogo.

Estado em alerta para risco elevado de incêndios

Nos últimos dias, incêndios em áreas de mata na região de Barueri, Osasco, Cotia e em todo o estado de São Paulo têm sido recorrentes em meio às altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar.

Diante desse cenário, a Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta para risco elevado de incêndio até terça-feira (10), quando as temperaturas devem seguir ultrapassando os 30ºC e a umidade do ar continua baixa, com previsão de fortes rajadas de ventos.

“Com as condições climáticas que favorecem o risco elevado para incêndios, estão mantidas as ações intensificadas de prevenção. Fique atento e colabore”, alertou o órgão estadual, em nota.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, a Polícia Militar no 190 ou ainda o Corpo de Bombeiros no 193.