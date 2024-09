Incêndio de grande porte atinge entorno do Rodoanel, em Osasco

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta terça-feira (3) no km 16 do Rodoanel Mário Covas, em Osasco. O fogo, que começou por volta das 14h32, atinge áreas de vegetação dentro e fora da faixa de domínio da rodovia, conforme informado pelo Centro de Controle de Informações da Artesp.

A ocorrência coincide com o alerta de risco elevado para incêndios emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, através do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O aviso, que abrange as regiões norte, noroeste e oeste do estado, foi renovado até a próxima sexta-feira (6).

O incidente no Rodoanel evidencia a gravidade da situação e reforça a necessidade de atenção redobrada por parte da população e autoridades. As condições climáticas atuais, caracterizadas por baixa umidade do ar e altas temperaturas, favorecem a propagação rápida do fogo em áreas de vegetação.

Diante deste cenário preocupante, a Defesa Civil estadual, em conjunto com as Defesas Civis Municipais, intensificou as medidas preventivas. Entre as ações adotadas estão vistorias em áreas mais suscetíveis a queimadas, construção de aceiros e campanhas de conscientização junto à população.

As autoridades recomendam que a população tome precauções para proteger a saúde durante este período crítico. As orientações incluem:

1. Manter-se bem hidratado, bebendo água com frequência;

2. Evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico;

3. Suspender ou reduzir a prática de atividades físicas ao ar livre;

4. Utilizar soro fisiológico nos olhos e nariz para aliviar os efeitos da baixa umidade.

O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária responsável pelo Rodoanel trabalham no combate às chamas. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas.