Deolane segue presa e faz desabafo em nova carta: “sou inocente”

A influenciadora digital Deolane Bezerra continua detida na colônia penal feminina de Recife, em Pernambuco, de onde escreveu mais uma carta com um desabafo sobre o momento conturbado que enfrenta desde sua prisão, ocorrida na última quarta-feira durante uma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro. No texto publicado hoje (08) no Instagram, a advogada diz que é inocente e que “não há prova sequer” contra ela.

“Tá demorando, né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas como operadora do direito sigo aguardando os prazos. Sou filha do Altíssimo e tenho certeza que tudo que eu venho passando é para firmar a minha fé naquele que sempre me colocou de pé”, escreveu a advogada. “Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mão solo, vinda da comunidade, chegar aonde eu cheguei, as provações são gigantes e irei passar por todas elas”, continuou.

Desde que foi presa preventivamente, a influenciadora segue na expectativa de um habeas corpus. Na sexta-feira, o portal “Metrópoles” chegou a informar que a advogada teria sido solta. Em seguida, o advogado dela, Carlos André Dantas, afirmou que a cliente ainda não havia sido liberada devido a um “conflito de competência” relacionado ao habeas corpus.

A informação foi confirmada pela irmã da ex-Fazenda, Daniele: “Como vocês sabem, houve um conflito no tribunal e o processo do habeas corpus precisou ser redistribuído. Agora, a gente precisa aguardar qual vai ser a autoridade competente para fazer esse julgamento. Portanto, ainda não há nenhuma decisão no habeas corpus da Deolane”.