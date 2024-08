Íris Abravanel pretende se mudar para mansão em Alphaville, diz colunista

Uma mansão no condomínio Tamboré, em Alphaville, reduto de ricos e famosos situado entre Barueri e Santana de Parnaíba, deve ser o novo endereço de Íris Abravanel após a morte do marido, Silvio Santos. A informação é do colunista Jeff Benício, do blog “Sala de TV”.

O imóvel, menor que a mansão onde morou com Silvio Santos no bairro Morumbi, bairro nobre da capital paulista, foi comprado há alguns anos pelo comunicador e fica no mesmo condomínio em que vive a maioria das filhas do casal.

Além de desejar estar mais perto das filhas e dos netos, outra razão pela qual a novelista pretende mudar-se para Alphaville seria a disposição em vender a mansão do Morumbi, segundo o jornalista Alessandro Lobianco, do “A Tarde É Sua”, da RedeTV!. Ele contou que a mansão de 2 mil metros quadrados teria sido avaliada em R$ 14 milhões.

Em Alphaville, além das filhas, Íris Abravanel será vizinha de Celso Portiolli, Eliana, Rodrigo Faro, Simone Mendes e Kaká Diniz, Simaria, Wanessa, Carlinhos Maia, Manoel Gomes, Deolane Bezerra, Geraldo Luís e outros famosos e personalidades.