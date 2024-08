Mulher de detento é presa tentando entrar no CDP de Osasco com...

Uma mulher foi detida ao levar drogas escondidas no cós do “top” para o companheiro recluso no Centro de Detenção Provisória de Osasco. A apreensão aconteceu no último final de semana.

A visitante foi surpreendida pelo escâner corporal, que identificou a presença de substância ilícita. Foram apreendidos 74 gramas de substância semelhante à maconha.

O entorpecente e a visitante foram encaminhados ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde o caso foi registrado.