Queimadas em Barueri e Santana de Parnaíba e acendem alerta à saúde da população

Novos incêndios foram registrados em áreas de mata nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba ao longo desta terça-feira (10). O fogo chegou a se estender por 24 horas, segundo informou o jornal “Fala Brasil”, da Record TV, na manhã de hoje.

Imagens exibidas pela reportagem mostraram a área completamente devastada pelo fogo. Não há informações sobre feridos. Diante do risco de inalar a fumaça proveniente das queimadas, moradores de bairros próximos à ocorrência receberam orientações para fechar as janelas de suas residências e utilizar equipamentos de proteção respiratória, segundo o “Fala Brasil”.

Na região, foi registrada nos últimos dias uma série de incêndios em áreas de mata atrás da estação de trem Antônio João, em Barueri, além de locais próximos às principais rodovias, como Rodoanel Mário Covas, na altura de Osasco, e na Raposo Tavares, em Cotia.

Alerta para risco elevado para incêndio continua

Com as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil de São Paulo prorrogou novamente o alerta para risco elevado de incêndios até sábado (14), período em que os termômetros devem registrar máximas de até 33ºC na região metropolitana.

Nesta quarta-feira (11), a qualidade do ar em boa parte do estado de São Paulo e em cidades como Osasco e Carapicuíba continua “muito ruim”, de acordo com o boletim publicado às 11h pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

“Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças devem evitar esforço físico pesado ao ar livre; o restante da população deve reduzir o esforço físico pesado ao ar livre”, orienta.

Veja algumas medidas importantes para dias de baixa umidade:

Se hidrate:

– Beba bastante água ao longo do dia. A hidratação é essencial para manter as mucosas saudáveis e prevenir ressecamento.

Cuide da sua pele:

– Use hidratantes para a pele, principalmente nas áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas.

– Evite banhos muito quentes e demorados, pois podem ressecar ainda mais a pele.

Lavagem nasal:

– A lavagem nasal é uma maneira de aliviar o desconforto causado pela baixa umidade. Ela ajuda a umidificar a mucosa nasal e remover secreções e partículas irritantes.

– Você pode fazer a lavagem nasal com soluções salinas ou utilizando dispositivos específicos, como sprays ou garrafas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes:

– Durante o pico do calor, evite ficar ao ar livre entre 10h e 16h. Se precisar sair, use protetor solar e roupas leves que cubram a pele.

Umidifique o ambiente:

– Use umidificadores de ar em casa para aumentar a umidade nos cômodos.

– Coloque bacias com água nos ambientes para ajudar a manter o ar mais úmido.

Cuidado com os olhos:

– Se você sentir os olhos secos ou irritados, use colírios lubrificantes.

– Evite coçar os olhos, pois isso pode agravar o desconforto.

Lembre-se de que cada pessoa pode reagir de forma diferente ao clima seco, então observe seu próprio corpo e ajuste suas medidas de proteção conforme necessário. Consulte um profissional de saúde se tiver dúvidas ou sintomas persistentes.