Osasco abre inscrições para editais da Lei Aldir Blanc com R$ 2,7 milhões em recursos

Osasco abre inscrições para editais da Lei Aldir Blanc com R$ 2,7...

A Secretaria de Cultura de Osasco abriu nesta quarta-feira (4), as inscrições para três editais da Lei Aldir Blanc, que juntos disponibilizam R$ 2,7 milhões para apoiar 132 projetos culturais na cidade. As inscrições vão até o dia 3 de outubro e devem ser feitas online no portal da prefeitura.

Os editais contemplam diversas categorias, desde premiação para Pontos de Cultura até apoio para projetos continuados e execução de novas iniciativas artísticas. A medida faz parte da Política Nacional Aldir Blanc 2, que prevê repasses anuais até 2027 para fortalecer o setor cultural e a economia criativa.