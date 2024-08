Osasco recebe apresentação gratuita do Coro da OSESP em turnê comemorativa

Osasco vai receber o Coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) no próximo dia 16 de setembro. A apresentação, que faz parte da turnê comemorativa dos 30 anos do grupo, será às 19h no Teatro Municipal Glória Giglio, com entrada gratuita para o público.

O concerto em Osasco é parte de uma turnê que percorrerá oito cidades paulistas entre os dias 4 e 20 de setembro. Com cerca de 50 cantores, o Coro da OSESP apresentará um repertório eclético, abrangendo desde obras barrocas até composições contemporâneas, com destaque especial para a música brasileira, tanto erudita quanto popular.

William Coelho, maestro preparador do Coro, ressaltou a importância da turnê: “É justo celebrar nossos 30 anos com uma turnê estadual, realizando concertos e masterclasses em oito cidades paulistas. Apresentaremos um repertório repleto de obras que marcaram nossa história, reafirmando nossa relevância não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil.”

A turnê, que inclui apresentações em igrejas e teatros, passará também por Araraquara, Botucatu, Diadema, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Serviço

Turnê do Coro da Osesp passa por Osasco

Data:16/09

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

(Avenida dos Autonomistas, 1533 – Centro)

Gratuito