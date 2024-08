Rose Miriam desiste de provar união estável com Gugu Liberato e batalha judicial chega ao fim

A longa batalha judicial pela herança do apresentador Gugu Liberato – que morreu em novembro de 2019 – chegou a um desfecho, segundo afirma o portal Leo Dias. Rose Miriam, mãe dos três filhos do comunicador, decidiu renunciar ao espólio do artista e desistiu de provar que mantinha uma união estável com ele.

Relembre o caso. Rose Miriam havia ingressado com uma ação de reconhecimento de união estável, buscando comprovar que ela e Gugu eram parceiros de fato, mesmo sem terem formalizado o casamento no papel.

No entanto, segundo o portal Leo Dias, Rose Miriam optou por renunciar aos direitos dessa ação. Essa renúncia encerra o imbróglio familiar em torno do espólio de Gugu Liberato, que se estendeu por cerca de quatro anos.

Vale lembrar que, na época, Rose Miriam não foi mencionada no testamento do apresentador, que nomeou a irmã, Aparecida Liberato, para administrar o espólio milionário. Após a morte de Gugu, a médica entrou na Justiça pleiteando 50% da herança.

Para obter esse direito, seria necessário comprovar a união estável entre eles, mesmo sem o registro formal de casamento. Com a desistência de Rose Miriam, o inventário de Gugu foi finalizado neste mês de agosto.