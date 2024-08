Osasco terá ação inclusiva para emissão do Cartão BEM a idosos e pessoas com deficiência

Nos dias 3 e 4 de setembro, a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência de Osasco, em parceria com a Companhia Municipal de Transporte de Osasco (CMTO), realizará uma ação de mobilidade inclusiva. O objetivo é a solicitação, cadastro e emissão do Cartão BEM: Especial, Comum e Sênior, direcionada a pessoas com deficiência e seus acompanhantes e também a idosos.

A ação ocorrerá na sede da Secretaria Executiva, localizada na Avenida Analice Sakatauskas, 204, Jardim Bela Vista, das 10h às 17h.

Para a emissão dos Cartões BEM Comum e Sênior, os documentos exigidos são: RG e CPF (originais) e comprovante de endereço. O cartão será confeccionado na hora.

Quem já possui o Cartão BEM Especial, mas precisa renová-lo, deve apresentar RG e CPF. Para a emissão da primeira via do Cartão Especial é necessário, inicialmente, passar por perícia previamente agendada para validação do CID.

Outras informações podem ser obtidas em contato com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência pelos telefones (11) 3652-9336 / 3652-9221 ou pelo WhatsApp (11) 97396-2053. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.