Osasquense aprovado em programa de dança nos EUA busca recursos para a viagem

O bailarino osasquense Diogo Sousa de Siqueira, morador do Jardim Aliança, ganhou uma bolsa para estudar no Sanctuary Of The Arts – Santuário de Artes, nos Estados Unidos (EUA), e precisa de recursos para arcar com todas as despesas da viagem internacional.

Serão três meses de estudo em solo norte americano, com chances para retornar em 2025. “É um importante programa de formação que prepara os alunos para atuar em companhias por todo o mundo, então as chances de ingressar em novos desafios após a passagem pelo Sanctuary Of The Arts são enormes”, explica o morador de Osasco ao Visão Oeste.

Ele conta que além da bolsa, foi isento de pagar taxas e ganhou o dormitório, ou seja, os gastos que terá pela frente serão com as passagens aéreas, a alimentação, que ficará em torno de cinquenta dólares por semana – o equivalente a R$ 280 na cotação atual, e o visto.

O bailarino conta que foi indicado por um antigo diretor, Lucas Mendes. “Ele me perguntou se eu tinha passaporte porque tinha me indicado no programa. Quando soube que deu certo, comecei a correr atrás do passaporte e abri uma vaquinha online para conseguir fundos”, relata.

Sem condições financeiras para arcar com as despesas, além de criar uma vaquinha virtual, Diogo passou a vender paçoca no Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo. As expectativas para o novo desafio estão em alta e ele segue com otimismo para conseguir arrecadar recursos suficientes para realizar o sonho.

Completamente entregue à dança

Diogo começou a dançar em 2019, após ganhar uma bolsa de estudo 100% gratuita no estúdio Movimento em Foco, em Osasco: “Não conhecia nada sobre dança. Lá, aprendi a dançar, conheci professores renomados… Depois, fiz uma audição para o núcleo de dança em Barueri, onde estou terminando minha formação em ballet clássico”.

Apaixonado pela arte, ele também tem passagem por uma companhia de jazz profissional de Itapevi, entre abril e agosto, participando de diversos festivais de dança em todo o Brasil, inclusive do Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina.

Aos 17 anos, Diogo mora com a avó, o irmão e a mãe, e atua como professor de jazz dance e dança contemporânea na escola Belas Artes, do Jardim Mutinga.

Contribua com o bailarino osasquense

Quem quiser abraçar o sonho de Diogo e contribuir para que ele consiga realizar a viagem, basta doar acessando o link da vaquinha virtual.

Caso visite o Parque Villa Lobos nos próximos dias, também é possível procurar pelo bailarino e adquirir as paçocas. Para conversar com ele e saber mais, siga-o no Instagram.