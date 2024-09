Pequeno Cotolengo, em Cotia, celebra 46ª Festa da Amizade com três dias de música e solidariedade

A 46ª Festa da Amizade, organizada pela Pequeno Cotolengo Paulista, será de 13 a 15 de setembro em Cotia. O evento beneficente vai oferecer entretenimento e solidariedade em uma programação repleta de atrações musicais e atividades para todas as idades.

Com entrada e estacionamento gratuitos, a festa tem como objetivo arrecadar fundos para manter os projetos da instituição, que há décadas se dedica ao atendimento de pessoas com deficiência. O evento também busca fortalecer os laços com a comunidade e divulgar a causa da inclusão social.

A programação musical é o grande destaque da festa, com uma linha diversificada de artistas. Na sexta-feira (13), Elaine Braga e Lorena Alexandre abrem as comemorações. No sábado (14), o público poderá curtir as apresentações do Grupo Cadenciado, Se Entrega Cafona e Sampa Crew. O domingo (15) reserva shows de Elô, Fat Family, Cidade em Chamas, Bruno Marcos e Matheus, e Os Travessos, com Isaque Santos encerrando o evento.

Além dos shows, a Festa da Amizade oferecerá uma variedade de opções gastronômicas, espaços de recreação para crianças, atividades esportivas e sorteios de prêmios. Os fundos arrecadados são destinados à manutenção dos projetos e programas da instituição, garantindo assim a continuidade do trabalho realizado.

As atrações começam na sexta-feira (15), a partir das 19h. No sábado (16), a festa começa às 17h30 e no domingo, às 11h30. O Pequeno Cotolengo fica na Rodovia Raposo Tavares KM 25,5 – Granja Viana, Cotia.