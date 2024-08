Polícia faz mutirão de coleta de DNA de familiares de desaparecidos

Começou nesta segunda-feira (26) um mutirão para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação, que se estende até sexta-feira (30), faz parte de uma mobilização nacional com o objetivo de expandir a rede de perfis genéticos, aumentando as chances de identificação e resolução de casos de desaparecimento.

O estado disponibilizará 13 pontos de coleta, incluindo dois na capital, um na região metropolitana e os demais no interior que irão alimentar a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, onde o estado já figura entre os três que mais contribuem com informações genéticas.

Ana Claudia Pacheco, perita criminal e diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, destaca a importância da ação: “Poder dar uma resposta aos familiares de desaparecidos, que muitas vezes procuram seus entes queridos por anos, é extremamente significativo. Com a rede de perfis genéticos, podemos fazer essa comparação de DNAs em todo o Brasil.”

O processo de coleta é simples e não invasivo, realizado por meio de células da mucosa oral ou uma gota de sangue do dedo. Para participar, os familiares devem apresentar um documento de identificação com foto e o Boletim de Ocorrência do desaparecimento. A preferência é dada a parentes de primeiro grau, como pais, filhos e irmãos biológicos, para aumentar as chances de correspondência genética.

A delegada Bárbara Travessos, responsável pela Delegacia da Pessoa Desaparecida, informa que haverá uma busca ativa em casos específicos: “Entraremos em contato com algumas famílias para incentivar o recolhimento desse material genético.”

Os resultados já são promissores. Entre novembro de 2023 e maio de 2024, 24 restos mortais foram identificados em São Paulo por meio do banco de DNA, demonstrando a eficácia do programa.

Para facilitar o acesso, além dos pontos de coleta do mutirão, o serviço também é oferecido semanalmente nos Institutos Médicos Legais (IML) do estado, mediante agendamento online.

Confira os endereços e contatos para a coleta do DNA em São Paulo:

São Paulo

IML Central: Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 600 – Cerqueira Cesar. Telefone: (11) 3088-731.

IML Oeste: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 307 – Vila Leopoldina. Telefone: (11) 3836-9135.

Sorocaba

IML Sorocaba: Rua Comendador Abilio Soares, 380 – Jardim Eltonville. Telefone: (15) 3222-0775.

A Delegacia da Pessoa Desaparecida está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas por meio do telefone (11) 3311-3549. A Divisão de Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo (SMDHC) também está apta para auxiliar em informações e cadastro através do WhatsApp (11) 97549-9770.