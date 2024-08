Zezé Di Camargo e Graciele se casam durante chá revelação em Alphaville

O final de semana foi de muitas emoções para o cantor Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que realizaram uma festa para revelar o sexo do bebê que esperam juntos, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. No evento, o sertanejo surpreendeu a amada chamando um padre para oficializar a união do casal.

Inicialmente, seria apenas um chá revelação. Muito emocionados, eles descobriram junto com amigos e familiares que uma menina está a caminho, e se chamará Clara. Caso o bebê fosse um menino, o nome seria Kaluanã. “Um dia muito especial”, comentou Zezé nas redes sociais.

Acontece que Zezé aproveitou a ocasião para casar com Graciele, que foi pega de surpresa e chorou bastante. “Não esperava. Achei que ele estava brincando. Foi incrível. Estou muito agradecida a Deus pelo dia de hoje”, revelou Graciele, nos Stories do Instagram.

A esposa de Zezé também comentou que a ficha não caiu sobre estar esperando uma menina. “No fundo eu achei que era menino, que [o nome escolhido por Zezé] era um sinal. Quando olhei para o céu e vi um monte de fitinha rosa, fiquei chocada e sem acreditar”, contou.

“É uma coisa que eu sonhava desde quando era pequena. E eu falava que teria uma filha chamada Clara. É mais um sinal de Deus, mandando essa benção especial, iluminada. Ela vai trazer muita luz. E ele veio com essa surpresa de casamento”, completou Graciele, grávida de quatro meses.

Entre os convidados do evento em Alphaville estavam Wanessa, Dado Dolabella, Camila Camargo, o cantor Edson, o cantor Giovani, e outros famosos. Já a decoração com tema de ursos e em tons neutros ficou por conta de Andréa Guimarães, a decoradora das festas das celebridades.

Graciele e Zezé anunciaram a gravidez em julho, após anos tentando.