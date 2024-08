Polícia prende morador de Itapevi suspeito de matar homem que cobrou dívida de R$ 150

Um homem que mora em Itapevi foi preso suspeito de atear fogo e matar outro a quem devia R$ 150. O crime aconteceu no dia 17 de agosto, em São Roque.

O corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado, em uma área de mata de São Roque. Imagens de câmeras de monitoramento exibidas no jornal “Primeiro Impacto”, do SBT, mostram o suspeito no carro utilizado no dia do crime em uma estrada de terra. A polícia chegou até ele após analisar o vídeo e identificar o adesivo colado na porta do veículo.

Familiares da vítima, que prestava serviços ao suspeito, relataram que ambos teriam discutido no dia do crime por conta da dívida. Ele não gostou de ser cobrado e planejou o crime.

Segundo a reportagem do SBT, o morador de Itapevi, ao ser detido, teria confessado o homicídio e informado à polícia que contou com a ajuda de outra pessoa, que segue foragida.