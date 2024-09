Basket Osasco sofre revés em casa e complica chances de classificação

O Basket Osasco sofreu uma dura derrota em casa na noite de ontem (10), perdendo para o Mogi Basquete por 72 a 65, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da fase de realinhamento do Campeonato Paulista masculino de basquete. O resultado complicou as chances de classificação da equipe osasquense para os playoffs da competição.

O destaque da partida foi o ala Felipe Gregate, do Mogi, que retornou após se recuperar de uma lesão no tornozelo. Gregate foi o cestinha do jogo, marcando 23 pontos. Pelo lado do Osasco, o armador Jean e o pivô Augusto Alcassa foram os maiores pontuadores, ambos com 16 pontos cada.

Com essa derrota, o Basket Osasco caiu para a terceira posição do Grupo B, com três vitórias e três derrotas. Já o Mogi Basquete, mesmo com o triunfo, segue na quarta colocação, com duas vitórias e cinco derrotas, mas mantém vivas suas chances de classificação.

A situação do Basket Osasco ficou ainda mais complicada, pois a equipe agora depende não só de seus resultados, mas também de uma combinação de outros jogos para conseguir a vaga nos playoffs. O time terá pela frente dois confrontos decisivos contra o São José Basketball: o primeiro já neste sábado (14), às 18h, fora de casa, e o segundo no dia 17, às 19h30, também como visitante.

A equipe osasquense precisa vencer ambas as partidas e torcer por tropeços do Mogi para garantir sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O clima de decisão promete jogos emocionantes nesta reta final da fase de realinhamento.