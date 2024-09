Rodrigo Sant’Anna traz “Atazanado” ao Teatro Aspro em Osasco

O comediante Rodrigo Sant’Anna apresenta em Osasco seu espetáculo de stand-up comedy, “Atazanado”. A apresentação única será no sábado (7), às 19h, no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios).

Neste show, Sant’Anna demonstra toda sua versatilidade ao dar vida a uma galeria de personagens improváveis e extremamente divertidos. Entre as criações do humorista, o público poderá se deliciar com as interpretações de um tomate cereja, uma mãe rica, a mulher do site de busca e até mesmo um peru de Natal.

Com seu talento característico, Rodrigo utiliza situações cotidianas e hábitos do mundo moderno como ponto de partida para suas reflexões bem-humoradas. Como o próprio título sugere, Sant’Anna explora o estado de espírito de quem se sente “atazanado” – ou seja, atormentado pelas pequenas e grandes questões da vida.

Os ingressos para “Rodrigo Sant’Anna em Atazanado” já estão à venda no site Bilheteria Express.