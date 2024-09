Osasco Rock com Di Ferrero, Fresno e Dead Fish é adiado para outubro

Osasco Rock com Di Ferrero, Fresno e Dead Fish é adiado para...

Foi adiada para o mês de outubro a nova edição do festival Osasco Rock, que reunirá shows das bandas Fresno, Dead Fish e de Di Ferrero. O evento aconteceria neste domingo (8).

O festival está marcado para começar às 13h do dia 13 de outubro e promete agitar a galera na Concha Acústica da FITO, localizada no Jardim das Flores. A banda Camurça realizará a abertura do evento.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80 mais a taxa de serviço e podem ser adquiridos no site da Zig Tickets.

SERVIÇO

Festival de rock

Quando: 13 de outubro, a partir das 13h

Onde: Concha Acústica da FITO – Avenida das Flores, 701, Jardim das Flores

Ingressos: Zig.Tickets

LEIA TAMBÉM//Com entrada gratuita, festival “Rock and Beer” agita Osasco no fim de semana