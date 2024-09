Saiba como se proteger em dias de altas temperaturas e baixa umidade

O clima quente e a baixa umidade do ar nestes últimos dias podem ser desafiadores para a saúde. O estado de São Paulo está em alerta para riscos de incêndio devido às condições climáticas, e a qualidade do ar está ruim em cidades da região, como Osasco e Carapicuíba, de acordo com o boletim da Cetesb da manhã desta quarta-feira (4).

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) alertou que podem acontecer o aumento dos sintomas em crianças e pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares e de sintomas respiratórios na população em geral.

A orientação da Cetesb é para que a população reduza o esforço físico pesado ao ar livre, principalmente pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças. Além disso, o Visão Oeste listou algumas dicas de como proteger a sua saúde em dias de baixa umidade e altas temperaturas.

Confira algumas medidas importantes para dias de baixa umidade e cuide-se:

Se hidrate:

– Beba bastante água ao longo do dia. A hidratação é essencial para manter as mucosas saudáveis e prevenir ressecamento. Cuide da sua pele:

– Use hidratantes para a pele, principalmente nas áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas.

– Evite banhos muito quentes e demorados, pois podem ressecar ainda mais a pele. Lavagem nasal:

– A lavagem nasal é uma maneira de aliviar o desconforto causado pela baixa umidade. Ela ajuda a umidificar a mucosa nasal e remover secreções e partículas irritantes.

– Você pode fazer a lavagem nasal com soluções salinas ou utilizando dispositivos específicos, como sprays ou garrafas. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes:

– Durante o pico do calor, evite ficar ao ar livre entre 10h e 16h. Se precisar sair, use protetor solar e roupas leves que cubram a pele. Umidifique o ambiente:

– Use umidificadores de ar em casa para aumentar a umidade nos cômodos.

– Coloque bacias com água nos ambientes para ajudar a manter o ar mais úmido. Cuidado com os olhos:

– Se você sentir os olhos secos ou irritados, use colírios lubrificantes.

– Evite coçar os olhos, pois isso pode agravar o desconforto.

Lembre-se de que cada pessoa pode reagir de forma diferente ao clima seco, então observe seu próprio corpo e ajuste suas medidas de proteção conforme necessário. E, claro, consulte um profissional de saúde se tiver dúvidas ou sintomas persistentes.