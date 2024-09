Novo foco de incêndio é registrado às margens do Rodoanel, em Osasco

Na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 13h22, um novo foco de incêndio de grandes proporções foi registrado às margens do Rodoanel Mario Covas, no km 16, em Osasco. O incidente, que atinge a vegetação do canteiro lateral da rodovia, tem causado preocupação entre moradores e motoristas.

Este é o mais recente de uma série de incêndios que têm afligido a região nas últimas semanas, levantando questões sobre a frequência desses eventos e as medidas preventivas às queimadas, crimes ambientais passíveis de penalidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e estão no local trabalhando para conter o avanço do fogo. A CCR RodoAnel, concessionária responsável pela administração da via, também mobilizou recursos para auxiliar no controle da situação e garantir a segurança dos usuários da rodovia.

O incêndio não apenas representa uma ameaça à biodiversidade local, mas também pode afetar a qualidade do ar na região, impactando diretamente a saúde dos moradores de Osasco e cidades vizinhas.