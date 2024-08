Startup de lavagem automotiva abre 41 vagas de emprego em Osasco e São Paulo

A Wash Me, startup especializada em gestão de lavagem ecológica e estética automotiva para frotas, está com 41 vagas de emprego abertas nas cidades de Osasco, Guarulhos e São Paulo. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de aplicador técnico e sub-líder, com jornada semanal de 44 horas e contratação em regime CLT.

“Estamos buscando profissionais que queiram crescer com a gente e contribuir para um ambiente de trabalho dinâmico e acolhedor. Na Wash Me, valorizamos o desenvolvimento de nossos colaboradores e oferecemos oportunidades reais de crescimento”, afirma Camila Capel, Head de Recursos Humanos da Wash Me.

Requisitos, benefícios e como se candidatar às vagas de emprego na Whash Me em Osasco e SP:

Os candidatos devem ter experiência na função e disponibilidade de horário.

Além do salário compatível com o mercado, a Wash Me oferece benefícios como cesta básica, vale-refeição, vale-transporte, e bonificações para os funcionários que não apresentarem faltas durante o mês.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar currículos através de plataformas de emprego como Trabalha Brasil, OLX, Catho e InfoJobs, ou diretamente pelo e-mail rh@washme.com.br.

Sobre a empresa

A Wash Me é uma startup especializada em gestão de lavagem ecológica e estética automotiva para frotas, utilizando apenas um copo d’água e produtos biodegradáveis por veículo. O serviço é personalizado e adaptável ao local de estacionamento dos veículos, que podem ser carros, motos, caminhões ou ônibus.

A técnica de lavagem ecológica da startup é até 100 vezes mais econômica do que as tradicionais e já economizou mais de 170 milhões de litros de água.

Atuando a nível nacional, a Wash Me atende clientes como Localiza, Movida, Unidas, Prosegur, Enel, além de transportadoras que prestam serviços para a Ambev.

