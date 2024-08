Terça-feira com sol, mas com mínima na casa dos 5°C

A previsão do tempo para esta terça-feira (27) aponta para um dia bastante semelhante ao anterior, com sol. O céu estará predominantemente ensolarado, com a presença de algumas nuvens ao longo do dia. Não há expectativa de chuva.

As temperaturas permanecerão amenas, com a mínima prevista em torno de 5°C, indicando uma madrugada fria. Já a máxima não deve ultrapassar os 20°C, proporcionando um dia agradável.

Osasco

Mínima: 7°C

Máxima: 21°C

Barueri

Mínima: 5°C

Máxima: 20°C

Carapicuíba

Mínima: 6°C

Máxima: 20°C

*Com informações do Climatempo.