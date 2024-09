Vem aí a 67ª Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus

A tradicional Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus chega à sua 67ª edição neste final de semana.

A peregrinação tem início na sexta-feira (13), às 21h, com a saída dos pedestres da Praça da Matriz de Cotia. No sábado (14), a programação se intensifica com a partida de ciclistas, cavaleiros e charreteiros às 7h30, seguidos pelos veículos motorizados às 9h.

Os romeiros chegarão a Pirapora do Bom Jesus no sábado à tarde, onde receberão a bênção na igreja local às 16h30. Uma missa solene será celebrada às 19h na Igreja Matriz de Pirapora, seguida de um jantar oferecido aos participantes.

No domingo (15), o retorno a Cotia começa cedo, com a saída dos peregrinos às 7h30 de Pirapora do Bom Jesus. O ponto alto da celebração acontece com a chegada dos romeiros à Praça da Matriz de Cotia, prevista para as 17h30, onde receberão a bênção final.

Para encerrar o evento, haverá shows ao vivo na Praça da Matriz de Cotia a partir das 19h.