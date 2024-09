SuperShopping Osasco traz clássicos do rock em espetáculo musical para crianças

O SuperShopping Osasco sedia a partir do dia 14 o evento “Nosso Rock for Kids”, que vai trazer apresentações de bandas covers de Queen e Kiss, respectivamente.

No dia 14, a banda ClassicalQueen, com 18 anos de carreira e reconhecida como a melhor cover do Queen, subirá ao palco. Já no dia 21, será a vez do Kiss for Kids, considerado o maior espetáculo infantil independente do mundo, apresentar seu show. Ambas as apresentações contarão com animadores especiais para interagir com o público: o Sargento Pimenta no primeiro dia e o Recruta Rock no segundo.

Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco, destaca a importância do evento: “Será um momento muito especial para as famílias e é gratificante proporcionar lembranças assim para os nossos clientes”. Ela ressalta que o objetivo é unir gerações através da música, permitindo que os pais compartilhem com seus filhos as canções que marcaram suas próprias vidas.

Os espetáculos, gratuitos e sujeitos à lotação, começam às 15h no 2º piso do shopping, ao lado da Centauro. Além das apresentações musicais, o evento promete distribuição de brindes, gincanas e outras atividades interativas.