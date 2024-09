Você é a favor ou contra? Governo Federal considera retorno do horário de verão diante da crise energética

Você é a favor ou contra? Governo Federal considera retorno do horário...

De acordo com informações divulgadas pelo G1, o Ministério de Minas e Energia está avaliando a possibilidade de reintroduzir o horário de verão como estratégia para mitigar os efeitos da atual crise hídrica no setor elétrico brasileiro. A proposta, ainda em fase de análise, aguarda aprovação política do governo central.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (11), o ministro Alexandre Silveira confirmou que a pasta está estudando a viabilidade do retorno dessa medida. Silveira destacou que o horário de verão não apenas estimula a economia, mas também oferece suporte ao sistema elétrico em um período crítico de geração, agravado pela seca, ondas de calor intenso e alto consumo de energia nos horários de pico.

Ou seja, uma possível retomada do horário de verão não traria uma economia significativa de energia, mas uma ‘folga’ ao sistema no horário em que as pessoas consomem mais.

Dessa forma, a medida poderia ajudar a operação do sistema elétrico ao deslocar o pico de consumo, que costuma ocorrer no início da noite.

O ministro enfatizou a gravidade da situação atual, caracterizando-a como um “momento realmente crítico” para o setor energético nacional. A combinação de fatores climáticos adversos e o aumento da demanda por energia elétrica têm pressionado o sistema, levando o governo a considerar diversas alternativas para garantir o fornecimento adequado de energia.

Embora a ideia esteja sendo seriamente considerada pelo Ministério de Minas e Energia, a implementação do horário de verão ainda depende de uma decisão política do alto escalão governamental. O G1 ressalta que a medida, se aprovada, representaria uma mudança significativa na política energética recente do país, que havia descontinuado o horário de verão nos últimos anos.