Basket Osasco perde para o Bauru na casa do adversário

Na noite desta quinta-feira (5), o Basket Osasco foi superado pelo Bauru Basket na primeira partida da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete. Jogando em casa, no ginásio Panela de Pressão, a equipe bauruense venceu pelo placar de 76 a 68, em uma partida marcada pela intensidade defensiva.

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o pivô Léo Bispo, do Osasco, que anotou 16 pontos. Do lado do Bauru, o ataque foi bem distribuído, com Dontrell Brite liderando a pontuação da equipe com 15 pontos, seguido de perto por Matheus Maciel e Wesley Mogi, ambos com 13 pontos cada.

A defesa do Bauru foi um dos pontos altos da partida, especialmente nas proximidades do garrafão, anotando cinco tocos.

Após o jogo, o técnico do Bauru, Paulo Jaú, destacou a importância da vitória, especialmente considerando o resultado do primeiro turno: “Foi importante vencer por uma vantagem acima de 5 pontos, que foi a diferença que perdemos o jogo para eles no primeiro turno”.

O próximo desafio do Basket Osasco está marcado para terça-feira (10), às 19h30, no Ginásio Geodésico (Av. Eucalipto, 281 – Cidade das Flores) com entrada será gratuita para os torcedores.