Burger King troca peça queimada de videogame ou PC por lanche grátis em lojas selecionadas

O Burger King realiza exclusivamente nesta quinta-feira (29), em comemoração do Dia do Gamer, a troca de peças queimadas de videogame ou computador por um Whopper grátis. Apenas 23 lojas da rede estão participando da promoção (confira quais abaixo).

Para ganhar o lanche, o cliente deve apresentar ao atendente do balcão da unidade participante a peça de pequeno porte – que pode ser placa, processador, cooler, memória RAM e outros. Depois, será necessário fazer o descarte correto do material conforme a orientação para depois retirar o Whopper. Válido um lanche por CPF.

A ação é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), que atua na logística reversa desses produtos no país, garantindo a reciclagem de lixo eletrônico de forma correta.

Unidades do Burger King participantes da promoção desta quinta (29/08):

A promoção do Dia do Gamer acontece em apenas 23 lojas do Burger King espalhadas no Brasil. Em São Paulo, o cliente pode levar a peça para fazer a troca em uma das oito lojas participantes:

Avenida Conselheiro Carrão s/n – Vila Carrão

Rua Barão de Itapetininga, 99 – República

Avenida Luiz Dumont Villares, 1159 – Parada Inglesa

Rodovia Anchieta, 1954 – Sacomã

Avenida Presidente Juscelino Kubitsheck, 1514 – Vila Nova Conceição

Avenida Rebouças, 2210 – Pinheiros

Avenida Ragueb Chohfi, 2022 – Jardim Ricardo

Praça Panamericana, 21 – Alto de Pinheiros

Confira o post da promoção:

