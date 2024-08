Oasis cover se apresenta no Open Mall The Square da Granja Viana neste sábado

Oasis cover se apresenta no Open Mall The Square da Granja Viana...

O festival de inverno do Open Mall The Square, shopping localizado na Granja Viana, em Cotia, chega ao fim neste final de semana com apresentações de tirar o fôlego: a banda Manchester Oasis cover e Nicki French.

Oasis cover leva os maiores sucessos da banda inglesa de rock, que anunciou recentemente o retorno aos palcos, carregando no repertório canções como “Wonderwall”, “Live Forever”, “Stop Crying Your Heart Out” e “Stand By Me”. A apresentação será no sábado (31), a partir das 16h.

Também no sábado, se apresentam Lucille Berce, às 13h, e Flavinho Mello, às 20h.

Quem fecha o festival com chave de ouro, no domingo, 1º de setembro, é a cantora internacional Nicki French. A artista promete emocionar o público trazendo um repertório que marcou gerações.