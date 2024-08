Osasco recebe projeto de literatura inclusiva com foco em protagonistas com deficiência

Osasco recebe, a partir desta sexta-feira (30), o projeto “Biblioteca Renovarte: Coleção Todos Cabem no Nosso Mundo”, que chega ao município com o objetivo de distribuir livros que apresentam crianças com deficiência como protagonistas, além de oferecer workshops para professores e atividades culturais para as famílias.

O lançamento oficial do projeto acontecerá no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, no centro, com uma cerimônia que incluirá contação de histórias e a presença de educadores e supervisores de ensino. Nas semanas seguintes, duas escolas municipais – CEMEIEF Maria José Ferreira Ferraz e José Veríssimo de Matos – receberão um total de 3.780 livros, distribuídos em 756 coleções.

Denise Monson, autora dos livros, destaca a importância da iniciativa: “A coleção surgiu de uma mira precisa em direção à diversidade. Entendendo que o início de tudo, de um mundo onde todas e todos têm o seu lugar reservado, é a inclusão.”

O projeto vai além da distribuição de livros. Inclui um “livro do professor”, desenvolvido pela psicopedagoga Débora Corigliano, especialista em educação para crianças com deficiência. Corigliano também ministrará um workshop online para capacitar os educadores a lidar com a inclusão e a diversidade em sala de aula.

Outra atração é a contação de histórias em vídeo, produzida pelo Grupo Vira Toco, vencedor do Prêmio Braskem de Teatro Infantojuvenil 2021. A história aborda a chegada de um aluno autista na escola, promovendo o respeito às diferenças.

O projeto “Biblioteca Renovarte: Coleção Todos Cabem no Nosso Mundo” é viabilizado pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet e conta com o patrocínio do Grupo JOFEGE. Todos os eventos são gratuitos e contam com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição completa e QR code para audiolivros.

Com esta iniciativa, Osasco dá um passo importante na promoção da inclusão e da diversidade através da literatura, oferecendo às crianças a oportunidade de se verem representadas nas histórias e incentivando uma sociedade mais acolhedora e inclusiva.