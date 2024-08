Osasco Vôlei apresenta nova oposta estrangeira e se prepara para estreia em casa no Paulista

O Osasco Vôlei deu as boas-vindas ao seu mais recente reforço internacional nesta terça-feira (27). A oposta Polina Rahimova, atleta uzbeque naturalizada azerbaijana, já se integrou ao elenco e iniciou os treinamentos no ginásio José Liberatti. Em um gesto caloroso, Rahimova presenteou suas novas companheiras e a comissão técnica com chocolates, uma tradição pessoal que ela mantém ao se juntar a um novo time.

“Estou muito feliz de vestir a camisa de Osasco. Já comecei a trabalhar e não vejo a hora de estrear”, declarou a oposta, que já enfrentou o time osasquense como adversária e agora anseia por sentir o apoio da apaixonada torcida local.

Rahimova deve assistir da arquibancada o próximo jogo da equipe, marcado para sexta-feira (30), às 20h, contra o São Caetano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Osasco Vôlei busca manter o embalo após uma vitória convincente por 3 sets a 0 sobre Louveira na estreia da competição.

A chegada de Rahimova faz parte de uma série de reforços para a temporada 2024/25, que inclui também a ponteira Natália Zilio e a central Valquíria. O time osasquense, em busca do seu 18º título estadual, manteve dez atletas da temporada anterior, incluindo a experiente líbero e capitã Camila Brait.

O elenco para a nova temporada combina a experiência das veteranas com o talento das recém-chegadas, como a central Larissa Besen, a ponteira Valdez e a líbero Sophia Dantas. Esta mistura promete fazer do Osasco Vôlei um forte concorrente não apenas no Campeonato Paulista, mas também nas competições nacionais que se seguirão.