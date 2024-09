Restaurante na Granja Viana é destruído por incêndio

Um restaurante situado na Granja Viana, em Cotia, foi atingido por um incêndio que teria começado na vegetação ao lado, na tarde desta quarta-feira (11). No local, funcionou por alguns anos o antigo Celeiro da Granja.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando rapidamente e a fumaça escura cobrindo o céu no entorno. Em um dos vídeos, por volta das 15h, é possível ver o fogo na vegetação ao lado antes de atingir o estabelecimento, na Avenida São Camilo.

Já em outras imagens feitas por volta das 16h mostram a varanda que fica nos fundos do restaurante completamente consumida pelo incêndio. Também dá para perceber bombeiros no local atuando no combate às chamas. Ainda não há informações sobre feridos.

Pessoas que moram na região relataram nas redes sociais que estão percebendo a presença de aves agitadas. “Os pássaros estão desesperados. Um monte de tucano estava aqui no condomínio”, relatou uma mulher.

“Que judiação, acabou de ser reformado”, lamentou outra mulher. “Muito triste”, disse um homem.

Esse não é a única ocorrência de incêndio na cidade de Cotia hoje. Mais cedo, por volta das 12h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo em uma vegetação às margens da rodovia Raposo Tavares, no km 39.

LEIA TAMBÉM// Região metropolitana enfrenta calor extremo e risco de incêndios